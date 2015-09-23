Начальник столичной милиции считает целесообразным легализацию проституции
Начальник столичной милиции Александр Терещук считает целесообразным легализацию проституции, хотя категорически против этого явления в целом.
Об этом Терещук сообщил сегодня на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНИАН.
“Я не за проституцию, но вместе с тем, несмотря на сегодняшние условия, на сегодняшнее состояние, то, возможно, было бы лучше легализовать и сделать это как сделано во многих странах Запада. Потому что то, что делается сегодня, оно не может так делаться... я не за проституцию. Но за то, чтобы навести порядок в стране, порядок в городе (Киеве) сегодня”, - сказал Терещук.
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Также он отметил, что только в этом году было ликвидировано в столице много притонов, которые предоставляли секс-услуги и контролировались группировками.
В частности, как отметил Терещук, на днях было обнаружено в развлекательном заведении подобный притон, в котором помимо проституции сбывались и употреблялись наркотики. При этом Терещук отметил, что это заведение будет закрыто.
Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О регулировании проституции и секс-заведений".