Начальник столичной милиции считает целесообразным легализацию проституции

Об этом Терещук сообщил сегодня на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

“Я не за проституцию, но вместе с тем, несмотря на сегодняшние условия, на сегодняшнее состояние, то, возможно, было бы лучше легализовать и сделать это как сделано во многих странах Запада. Потому что то, что делается сегодня, оно не может так делаться... я не за проституцию. Но за то, чтобы навести порядок в стране, порядок в городе (Киеве) сегодня”, - сказал Терещук.

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Также он отметил, что только в этом году было ликвидировано в столице много притонов, которые предоставляли секс-услуги и контролировались группировками.

В частности, как отметил Терещук, на днях было обнаружено в развлекательном заведении подобный притон, в котором помимо проституции сбывались и употреблялись наркотики. При этом Терещук отметил, что это заведение будет закрыто.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О регулировании проституции и секс-заведений".