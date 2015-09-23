Кличко открыл в Киеве самое современное в Украине отделение неотложной помощи

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время посещения больницы, где в рамках реконструкции І пускового комплекса І очереди открыли отделение неотложных состояний.

«Мы находимся в самом современном отделении не только Киева, но и Украины. Медицина – это прежде всего технологии. Современное оборудование дает возможность врачам максимально быстро оказать необходимую медицинскую помощь и спасти жизнь пациенту. Аналогов такого оборудования в Украине нет. Я очень рад, что сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы киевляне, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи, получили ее. По оценкам экспертов, это оборудование отвечает самым высоким мировым стандартам. И прекрасно, что оно теперь есть в нашей городской больнице», – отметил Кличко.

Отделения неотложных состояний предполагает как оказание амбулаторной помощи без госпитализации, так и госпитализацию, проведение операций, перевязок, возможность поставить капельницу.

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Так, операционное отделение неотложных состояний городской больницы № 12 оборудовано самой современной лапароскопичной стойкой для проведения лапароскопических операций, наркозно-дыхательным аппаратом, который позволяет делать длительные наркозы – наименее травматично и безопасно для пациента. Направления проведения операций: вся брюшная хирургия, начиная от аппендицитов и грыж, а также любые гинекологические и урологические операции.

«Мы сделали все, чтобы дофинансировать начатое в 2010 году строительство, которое превратилось в долгострой. Мы нашли средства, чтобы завершить необходимые работы и запустить І очередь реконструкции. Мы понимаем, насколько вопрос оказания медицинской помощи важный для киевлян, поэтому будем работать, чтобы в скором времени открыть вторую очередь реконструкции, чтобы киевляне могли вовремя получить квалифицированную медицинскую помощь на высшем уровне», – подчеркнул Кличко.

Также в ближайшее время такое отделение откроют в столичной Александровской больнице.