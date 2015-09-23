Главам столичных районов поручили ликвидировать свалки и отремонтировать детские площадки

Об этом Кличко заявил во время инспекции по городу при участии руководителей районов.

Сначала участники инспекции осмотрели заброшенный и необустроеную детскую площадку по улице Вершигоры в Днепровском районе. Мэр поручил главе района убрать и обустроить площадку в кратчайшие сроки и доложить о проделанной работе. "Состояние некоторых детских и спортивных площадок в столице неудовлетворительное, о чем, в частности, свидетельствуют обращения киевлян на линию 1551. Серьезных затрат для починки такие площадки не требуют. Поэтому обращаюсь ко всем руководителям районов: наведите порядок, уберите территории площадок, просейте песок, покрасьте, повесьте сетки для волейбола", - отметил Кличко.

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Он отметил, что в Киеве стартовал осенний месячник по благоустройству. И подчеркнул главам районов на необходимость убирать мусор, если нужно - ежедневно. "Собирайте ЖЭКи, ставьте задачу убирать территорию и контролируйте. Будут обращения - ответственность ложится на каждого главу района. Уборка территории и вывоз мусора - ваша обязанность. И чтобы в парковых зонах и возле домов стояли мусорные контейнеры и урны. Ведь, если они отсутствуют, мусор бросают на землю", - сказал мэр Киева.

После этого столичный градоначальник осмотрел свалку возле зеленой зоны по улице Вершигоры. И приказал главе района срочно ее ликвидировать. "Найдите тех, кому принадлежит этот участок. Если вас игнорируют - значит вы неэффективный глава района. Вызываете хозяина этого участка и говорите: поскольку вы не используете по назначению данный участок, не убираете его, мы будем расторгать договор аренды и возвращать его в собственность города. Участок находится на территории вашего района. То, что происходит на вашей территории - это зона ответственности главы района", - подчеркнул Кличко, обратившись к главе Днепровского района.

Киевский городской голова также поручил всем руководителям районов проверить свою территорию, и в случае выявления свалок - как можно быстрее их ликвидировать. "Мы видим здесь, как центр района, зеленая зона превращается в свалку. Такие примеры можно найти в каждом районе. Если территория закреплена за городом - это ваша зона ответственности. Если территория находится в аренде - встречайтесь с хозяевами и предлагайте им по-мирному решить вопрос. Или он следит за своей территорией - или мы расторгаем договор аренды. Свалок в городе мы не допустим!" - подчеркнул Кличко.