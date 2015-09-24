Кличко повысил зарплаты столичным бюджетникам

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления в начале заседания Киевсовета, передает пресс-служба КГГА.

«Деньги, которые мы вывели из коррупционных сделок, идут в бюджет города, на нужды киевлян. Это и дополнительное финансирование системы образования, строительство школ и детских садов, ремонт дорог, инфраструктуры, поддержка социально незащищенных людей, которые сегодня едва выживают. Также за счет этих средств, по нашим с вами решениям, в столице с сентября будут повышены зарплаты всем работникам бюджетной сферы – это 170 тысяч киевлян. В частности, повысят зарплаты учителей и медиков. На 160-400 грн», – сказал Кличко.

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Следовательно, отметил Киевский городской голова, врач будет получать на 320 грн больше, учитель – на 339 грн, медсестра – на 263 грн больше, чем ранее. И подчеркнул, что это удалось сделать за счет перекрытия коррупционных потоков и направления средств в бюджет города.

«И это только начало. Мы не собираемся останавливаться. Сломаем полностью коррупцию – будет значительно больше денег на развитие столицы и обеспечения достойной жизни киевлян. Поэтому, коллеги, работать эффективно, работать честно, потому что лозунгами асфальт не положишь и подъезд не отремонтируешь», – призвал Кличко депутатов Киевсовета.