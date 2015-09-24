В Киеве произошла перестрелка, ранен милиционер

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве, с огнестрельным ранением руки и травмой головы милиционера доставили в медицинское учреждение.

В сообщении отмечается, что сегодня во время проведения спецоперации в Голосеевском районе Киева по задержанию злоумышленников правонарушители пытались скрыться на своем автомобиле. «Чтобы их остановить, один из оперативников выскочил на подножку автомобиля. Один из пассажиров произвел выстрел и попал милиционеру в руку», - сообщают в милиции.

Читайте такжеВ Киеве мужчина ворвался в офис юрфирмы и открыл стрельбу (видео)

При этом отмечают, что «злоумышленники скрылись с места совершения уголовного правонарушения на автомобиле «Тойота Прадо» черного цвета». В столице объявлен план «Перехват». Проводятся мероприятия по установлению места нахождения и задержания лиц, причастных к этому преступлению.