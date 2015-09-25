30 градусов тепла: "бабье лето" в Киеве побило почти столетний рекорд
12:00, 25 сентября 2015Киев
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Очередной температурный рекорд в Киеве +30,0°С тепла. Предыдущий рекорд установлен в 1927 году держался 88 лет.
Жара в Киеве продолжает бить рекорды / dt.ua
Метеорологи Центральной геофизической обсерватории после 15 часов в четверг 24 сентября зафиксировали температуру +30,0°С, что превысило на 1,3°С предыдущее максимальное значение для этого дня, которое было зафиксировано в 1927 году, сообщает пресс-служба обсерватории.
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Кроме того было превышено и предыдущее историческое значение среднесуточной температуры, которое зафиксировано также в 1927 году на 1,4°С. Среднесуточная температура составила +23,2°С.
Стоит отметить, что нынешний сентябрь оказался самым рекордным. Всего в сентябре их было уже 18 – больше чем за все предыдущие 8 месяцев текущего года.
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