30 градусов тепла: "бабье лето" в Киеве побило почти столетний рекорд

Метеорологи Центральной геофизической обсерватории после 15 часов в четверг 24 сентября зафиксировали температуру +30,0°С, что превысило на 1,3°С предыдущее максимальное значение для этого дня, которое было зафиксировано в 1927 году, сообщает пресс-служба обсерватории.

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Кроме того было превышено и предыдущее историческое значение среднесуточной температуры, которое зафиксировано также в 1927 году на 1,4°С. Среднесуточная температура составила +23,2°С.

Стоит отметить, что нынешний сентябрь оказался самым рекордным. Всего в сентябре их было уже 18 – больше чем за все предыдущие 8 месяцев текущего года.