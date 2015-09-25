Кличко хочет создать систему управления, которая должна уничтожить коррупцию в городской власти

Важно создать такую систему управления, которая сделает невозможной коррупцию. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления на первой международной конференции «Как преодолеть коррупцию? Методики минимизации коррупционных составляющих на местном уровне».

Кличко заявил, что киевский городской совет первым в Украине внедрил систему голосования Рада-4, которая сделала невозможным так называемое кнопкодавство. Также столичная власть открыла бюджет города, и сегодня каждый гражданин может проверить все источники наполнения и использования каждой копейки бюджета.

«И я считаю, что мы создали прецедент в стране. Убежден, таким должен быть бюджет каждого города, каждой общины. Мы готовы делиться опытом и помочь коллегам в этом», – сказал Киевский городской голова.

Мэр отметил, что киевская администрация вернула в столицу открытые земельные аукционы, создала Антикоррупционный совет, вводит систему онлайн закупок и открывает реестр собственности.

«Результаты внутреннего аудита, который мы провели в КГГА, впечатляют: выявлено миллиарды гривен потерь, мы освободили почти 400 чиновников. Уже открыто 65 уголовных дел, несколько дел передали в суд. Но их должно быть не несколько. За каждым делом стоит конкретный человек, что позарилась на деньги киевлян. И за это надо отвечать по закону. Сегодня у коррупционеров земля должна гореть под ногами. Только тогда мы сможем выиграть эту войну», – подчеркнул Кличко.