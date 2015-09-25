Завтра в Киеве могут ограничить вход в метро из-за проведения матча "Динамо" - "Говерла"
15:04, 25 сентября 2015Киев
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Ограничения могут быть введены после окончания матча в зависимости от пассажиропотока.
Вход в столичное метро завтра могут ограничить / Фото УНИАН
В субботу, 26 сентября, в Киеве возможно ограничение на вход для пассажиров на станции метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
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В мэрии отметили, что это связано с проведением футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Говерла» (Ужгород).
«Ограничения могут быть введены после окончания матча в зависимости от пассажиропотока», - сказано в сообщении.
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