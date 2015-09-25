Завтра в Киеве могут ограничить вход в метро из-за проведения матча "Динамо" - "Говерла"

В субботу, 26 сентября, в Киеве возможно ограничение на вход для пассажиров на станции метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

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В мэрии отметили, что это связано с проведением футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Говерла» (Ужгород).

«Ограничения могут быть введены после окончания матча в зависимости от пассажиропотока», - сказано в сообщении.