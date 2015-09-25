В Киеве побит очередной рекорд: минувшая ночь оказалась самой теплой за последние 134 года

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория Украины.

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По данным наблюдений, в Киеве 25 сентября существует вероятность, что среднесуточная температура будет также превышена.

«Прошлой ночью у киевлян была самая теплая ночь с 1881 года для этой даты. Температура ночью не опустилась ниже 16,6°С, что на 0,1°С выше значение температуры для этого дня в 1937 году», - говорится в сообщении.

Это уже 20-й температурный рекорд в сентябре, который начался высокими температурами, отметили в обсерватории.

Специалисты отмечают, что нынешний сентябрь оказался самым рекордным. Всего в сентябре рекордов было уже 18 – больше, чем за предыдущие 8 месяцев текущего года.