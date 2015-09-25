Очередь в детсады столицы сократилось на 15% – КГГА

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, поздравляя с Днем дошкольного образования всех воспитателей и работников детсадов столицы.

«Нехватка детских садов – одна из острейших проблем города, которую команда мэра Виталия Кличко успешно решает, несмотря на сложные экономические условия. За счет открытия двух новых детсадов в Дарницком и Соломенском районах столицы, восстановления 74 дополнительных групп для дошкольников, Киеву удалось сократить очередь почти на 2 тысячи мест», – отметила она.

Читайте такжеОткрытие Кличко даже двух детсадов в Киеве немного сократит существующий дефицит мест - эксперт

При этом Старостенко заверила, что столичная власть будет работать над этим вопросом и в дальнейшем: «До конца года мы также планируем открыть несколько новых детских садов. Кроме того, благодаря мэру Виталию Кличко, Киев получил 4,5 млн евро на восстановление дополнительных групп в детсадах – ожидается, что в течение двух следующих лет в столице будет открыто около 100 дополнительных групп для более чем двух тысяч малышей».

В то же время, заместитель председателя КГГА отметила, что город поддерживает работников дошкольных учебных заведений, ведь понимает, насколько тяжелым и важным является их труд.

«Мы сохранили муниципальные надбавки для учителей и воспитателей, а с 1 сентября повысили зарплату всем работникам бюджетной сферы. В частности, повысятся зарплаты учителей и воспитателей на 160-400 грн. Кроме того, город ввел дополнительную плату за интенсивность тем воспитателям, которые работают в переполненных группах», – добавила она.