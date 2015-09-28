Киевлянам удалось получить фотографии подозреваемого в убийстве демобилизованного бойца АТО
По информации Киевского городского союза ветеранов АТО, именно этот мужчина был за рулем синей Ауди, которая сбила Артема Приходько.
Киевляне смогли получить фрагмент с видеокамер безопасности в заведении, в котором произошла стычка, в результате которой погиб боец АТО Артем Приходько.
Соответствующие фотографии появились на странице Киевского городского союза ветеранов АТО в Facebook.
"Помогите опознать человека слева. Именно он был за рулем синей Ауди, которая убила Артёма Приходько", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщалось, демобилизованный боец 12 отдельного мотопехотного батальона Артём Приходько погиб в ночь на воскресенье в Киеве в результате стычки в кафе.
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Так, в ночь с 26 на 27 сентября компания участников АТО отмечала в кафе "Пальмира" в Святошинском районе Киева демобилизацию третьей волны.
"И это не понравилось двоим зашедшим посетителям, которые спровоцировали скандал и драку шуточками про "защитничков". Ребята вызвали милицию, но провокации продолжались, затем зашедшие достали ПМ и принялись палить. Людей, защищавших Родину под "Градами", трудно испугать пистолетом Макарова, поэтому один из нападавших был вынужден убегать дворами в сторону Окружной, а второй прыгнул за руль автомобиля и попытался скрыться. Двигаясь с места, он задел девушку (случайную посетительницу кафе) и наехал на Артёма Приходько, демобилизованного бойца 12 отдельного мотопехотного батальона. Артём от полученных травм скончался", - сказано в сообщении Киевского городского союза ветеранов АТО.
Номерной знак автомобиля "Ауди" тёмно-синего цвета - АА 3056 СМ.
АПДЕЙТ ПО УБИЙЦАМ АРТЁМА ПРИХОДЬКО 2.Киевляне, получили фрагмент с видео камер безопасности. Помогите опознать человек...Posted by Київська міська спілка ветеранів АТО on 27 вересня 2015 р.