Киевлянам удалось получить фотографии подозреваемого в убийстве демобилизованного бойца АТО

Киевляне смогли получить фрагмент с видеокамер безопасности в заведении, в котором произошла стычка, в результате которой погиб боец АТО Артем Приходько.

Соответствующие фотографии появились на странице Киевского городского союза ветеранов АТО в Facebook.

"Помогите опознать человека слева. Именно он был за рулем синей Ауди, которая убила Артёма Приходько", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, демобилизованный боец 12 отдельного мотопехотного батальона Артём Приходько погиб в ночь на воскресенье в Киеве в результате стычки в кафе.

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Так, в ночь с 26 на 27 сентября компания участников АТО отмечала в кафе "Пальмира" в Святошинском районе Киева демобилизацию третьей волны.

"И это не понравилось двоим зашедшим посетителям, которые спровоцировали скандал и драку шуточками про "защитничков". Ребята вызвали милицию, но провокации продолжались, затем зашедшие достали ПМ и принялись палить. Людей, защищавших Родину под "Градами", трудно испугать пистолетом Макарова, поэтому один из нападавших был вынужден убегать дворами в сторону Окружной, а второй прыгнул за руль автомобиля и попытался скрыться. Двигаясь с места, он задел девушку (случайную посетительницу кафе) и наехал на Артёма Приходько, демобилизованного бойца 12 отдельного мотопехотного батальона. Артём от полученных травм скончался", - сказано в сообщении Киевского городского союза ветеранов АТО.

Номерной знак автомобиля "Ауди" тёмно-синего цвета - АА 3056 СМ.