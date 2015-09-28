Восемь гильз и две пули: в милиции рассказали подробности драки в Киеве, в которой убили бойца АТО

В Святошинском районе Киева на территории одного из развлекательных комплексов возник конфликт между посетителями, который перерос в драку со стрельбой и закончился смертью 31-летнего участника АТО.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве, в начале четвертого утра в дежурную часть Святошинского райуправления милиции поступило сообщение о выстрелах вблизи одного из ресторанов.

Несколькими минутами позже правоохранители получили информацию по спецлинии «103» о 18-летней девушке, которую доставили в больницу после наезда автомобиля возле того же заведения отдыха.

К работникам милиции, которые прибыли на вызов, обратился 25-летний киевлянин и сообщил об обстоятельствах произошедшего: он встретился со своим товарищем, чтобы отпраздновать встречу бойцов АТО. А через некоторое время у них возник конфликт с четверкой незнакомцев. Началась драка. Когда на помощь подошли побратимы, один из оппонентов достал пистолет и стал стрелять под ноги и в воздух. А затем они сели в автомобиль «Ауди», чтобы скрыться.

Читайте такжеКиевлянам удалось получить фотографии подозреваемого в убийстве демобилизованного бойца АТО

«При этом водитель авто, двигаясь задним ходом, совершил наезд на студентку, которая была свидетелем происшествия. В результате потерпевшая была доставлена в больницу с предварительным диагнозом перелом голени левой ноги. После наезда на девушку водитель «Ауди» прибавил газу, сбил одного из участников АТО и скрылся в неизвестном направлении. От полученных травм 31-летний киевлянин скончался в больнице», - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители изъяли 8 стреляных гильз калибра 9 мм и две пули. Вещественные доказательства направили для проведения экспертизы.

Также работники милиции установили, что под номерным знаком автомобиля «Ауди», на котором скрылись преступники, зарегистрирован внедорожник «Паджеро спорт», владелицей которого является 61-летняя киевлянка.

Следственным отделом Святошинского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование. Милиция проводит мероприятия по установлению подозреваемых лиц и выясняет обстоятельства происшествия.