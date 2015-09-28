Столичные правоохранители задержали 35 человек за хулиганство у здания ГФСУ в Киеве

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г.Киеве, задержанные возрастом от 25-ти до 35-ти лет, среди них - четыре женщины, все - жители киевского региона.

«На Киевщине, где живет организатор акции, работники милиции изъяли военную амуницию, в частности, камуфлированную форму, берцы, разгрузочные жилеты, пиротехническую продукцию, в том числе взрывпакеты, и деньги - 4 тыс. долл. и 77 тыс. грн. На момент задержания часть граждан уже были переодеты в камуфлированную одежду», - говорится в сообщении.

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После проведения необходимых следственных действий лиц доставят в Шевченковский райотдел милиции Киева, установят личность каждого и опросят по поводу событий возле ДФС Украины, а затем примут процессуальное решение в отношении задержанных, добавили в главке.

Отмечается, что следственным отделом Шевченковского райуправления милиции проводится досудебное расследование по факту хулиганских действий. Правоохранители получили постановление суда на проведение санкционированного обыска в доме одного из фигурантов уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Следователи должны установить участие и степень вины каждого из фигурантов.