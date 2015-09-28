Столичная власть взялась за реконструкцию тепловых пунктов в жилых домах

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, сейчас усилиями коммунального предприятия «Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях г. Киев» уже подготовлена необходимая проектно-сметная документация, проведены тренинги с подрядчиками для обеспечения высокого качества работ на объектах.

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«Реконструкция индивидуального теплового пункта – это достаточно дорогостоящие работы. Например, по самым скромным подсчетам стартовая стоимость реконструкции начинается с 250-300 тыс. грн и больше. Цена зависит от проекта и включает закупку оборудования, монтажные и строительные работы и прочее. Но установка в доме теплопункта – это совсем другой подход к потреблению, поскольку жители отныне могут начать экономить и контролировать объемы тепла, которое потребляют. Например, погодный регулятор, который будет установлен в каждом из этих домов, позволяет обеспечивать автоматическую корректировку подачи теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха», – рассказал Петр Пантелеев.

Как отметил заместитель председателя КГГА, по поручению Киевского городского председателя Виталия Кличко в этом году город начал несколько проектов по энергосбережению, которые позволят сэкономить как отдельной квартире, так и бюджету города.

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«Мы до конца года установим 4000 домовых теплосчетчиков, из которых уже установлено свыше 3000. Сейчас начаты активные строительные работы, в 11 детских садах, где мы осуществляем термосанацию, которая даст возможность обеспечить более комфортную температуру пребывания детей и значительно экономить на энергоносителях», – заверил он.

На эти нужды городу удалось использовать не только бюджетные средства, но и привлечь международные кредиты на приемлемых для Киева условиях. В целом на нужды энергосбережения и внедрения учета энергопотребления в Киеве привлекли 270 млн грн.