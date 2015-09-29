Милиция расследует обстоятельства ночного взрыва на железнодорожном вокзале в Киеве

Происшествие случилось около полуночи. В дежурную часть Соломенского райуправления милиции поступило сообщение о взрыве. По вызову сразу выехали следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники, говорится в сообщении отдела связей с общественностью Главного управления МВД в Киеве.

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"Правоохранителям потерпевшая сообщила, что возле нее проходил мужчина, бросил что-то в ее сторону и сразу раздался взрыв. Женщину с телесными повреждениями доставили в больницу", - отмечается в сообщении.

На месте взрыва работает следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, которые тщательно осматривают территорию. Сведения об инциденте внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Работники милиции выясняют обстоятельства происшествия и проводят мероприятия по задержанию лица, совершившего правонарушение.