В Киеве задержали мужчину, который устроил взрыв на вокзале

Правоохранители задержали мужчину, устроившего взрыв на вокзале в Киеве. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спикер ГУ МВД Украины в Киеве Оксана Блищик.

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"Усилия сотрудников милиции направлены на то, чтобы как можно быстрее установить и задержать злоумышленника. Нам это удалось. Мужчина сейчас дает объяснения правоохранителям. По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса – хулиганство", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью неизвестный мужчина на Южном вокзале в Киеве бросил взрывпакет в женщину. Она получила травмы, однако ее жизни ничего не угрожает.