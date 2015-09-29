Столичная власть инициирует расследование фактов приобретения медикаментов по завышенным ценам

В частности, речь идет о приобретении препаратов «Доцетаксел – Виста» и «Трастузумаб», которые, по информации, распространенной в СМИ, были приобретены по завышенным ценам.

С инициативой организовать служебную проверку по фактам, приведенным в СМИ, к Киевскому городскому главе Виталию Кличко обратился заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий.

«Сигналы о возможных коррупционных действиях столичных чиновников не могут оставаться без соответствующей реакции. Мы тщательно проверим каждый факт, приведенный в материалах СМИ, и публично объявим результаты. Ведь противодействие коррупции – одна из важнейших задач, которые перед своей командой с первых дней работы ставит мэр Киева Виталий Кличко», – отметил Радуцкий.

К осуществлению проверки привлекут представителей Управления по вопросам предотвращения и противодействия коррупции и Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА. Завершить проверку специалисты должны уже к 5 октября 2015 года.