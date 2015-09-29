Улицу с российским посольством в Киеве могут переименовать в честь Немцова
13:21, 29 сентября 2015Киев
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Дочь Немцова поддержала идею переименовать Воздухофлотский проспект.
REUTERS
В ближайшее время в Киеве одну из улиц, скорее всего Воздухофлотский проспект, назовут именем погибшего от рук убийц российского оппозиционного политика Бориса Немцова.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского головы, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Германии на встрече с дочерью Немцова Жанной.
Жанна Немцова поддержала идею переименовать именно Воздухофлотский проспект, на котором находится сегодня российское посольство.
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