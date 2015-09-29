Взрыв на ж/д вокзале в Киеве: милиция рассказала о новых подробностях происшествия

Об этом сообщили в пресс-службе МВД в Киеве.

Отмечается, что после оказания медицинской помощи потерпевшую не госпитализировали.

Женщина уже дала объяснения правоохранителям: событие случилось, когда она после застолья вышла на улицу из кафе, где находилась со своей подругой. В этот момент к ней подошел мужчина, а после непродолжительного разговора вытащил из кармана какой-то предмет и бросил его за кафе. При этом раздался взрыв.

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В свою очередь мужчина, которого доставили в райуправление по подозрению в совершении правонарушения, свою вину не признает. Зато потерпевшая и свидетели происшествия опознали его.

"Несмотря на то, что никаких документов у него не было, милиционерам рассказал: он – житель другого государства, 1975 года рождения. В Украине, в частности в Днепропетровске, жил вместе с женой с 2013 года, а три месяца назад переехал в Киев. Постоянного места жительства и работы нет", - говорится в сообщении МВД.

Напомним, сегодня ночью неизвестный мужчина на Южном вокзале в Киеве бросил взрывпакет в женщину. Она получила травмы, однако ее жизни ничего не угрожает.