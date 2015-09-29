На Оболони открыли медпункт неотложной помощи для детей, который не работал с 2006 года

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий во время рабочего визита во 2-й пункт неотложной медицинской помощи для детей на улице Л. Гавро, 26.

«На открытие этого заведения жители Оболони ждали с 2006 года, и наконец городская власть во главе с Виталием Кличко оправдала их ожидания, впервые выделив 150 млн грн. на реконструкцию медицинских учреждений и 26 млн грн. на современное оборудование. Еще один пункт неотложной медицинской помощи для детей в Оболонском районе имеет важное значение. Учитывая разветвленность района, своевременно реагировать на вызовы киевлян возможности не было. Поэтому и медикам, и родителям приходилось самостоятельно находить выход из сложной ситуации, ведь для каждого из нас нет ничего важнее, чем здоровье и жизнь, особенно когда речь идет о детях. Теперь пункт неотложной медицинской помощи полностью оснащены медицинским оборудованием и обеспечен медикаментами, и он готов к приему маленьких жителей района», – сказал заместитель председателя.

Он отметил, что открытие второго пункта отделения неотложной медицинской помощи для детского населения является залогом повышения не только качества оказания медицинской помощи, но и рационального и экономического использования медицинских ресурсов.

Количество детского населения, которое обслуживает отделение, составляет 20225 человек с радиусом обслуживания 12 км от ул. Богатырской до Проспекта Героев Сталинграда, ул. Северной.

По телефону 419-38-80 осуществляется прием вызовов и, в случае необходимости, предоставляется консультативная помощь относительно здоровья маленьких жителей района и гостей города Киева.

Медицинскую помощь будут оказывать в современно оборудованных кабинетах, из них:

Кабинет приема вызовов (диспетчерская); Кабинет врача; Процедурный и манипуляционный кабинет; Кабинет для приема граждан по обращению; Комната отдыха персонала; Комната для хранения медикаментов.

Кабинеты приема оснащены в соответствии с требованиями приказа Минздрава Украины №500 от 29.08.2008 года.

Рабочее место врача укомплектовано ПК, тонометром, фонендоскопом, глюкометром.

Отделение оснащено новейшими электрокардиографами «ЮКАРД-100» с функцией телеметрии, аппаратом для искусственной вентиляции легких ИВЛ, тонометрами, сумками-уладками врача и фельдшера, носилками.

Процедурный и манипуляционный кабинеты оснащены всем необходимым для проведения внутримышечных и внутривенных инъекций.

Кабинет амбулаторного приема пациентов оснащен всем необходимым для осмотра пациентов и оказания неотложной медицинской помощи.