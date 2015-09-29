Киевская власть проводит переговоры о реструктуризации кредитов города

Евробонды Киева входят к периметру долговых обязательств, подлежащих реструктуризации, с целью достижения целевых показателей, установленных МВФ для программы расширенного кредитования Украины, передает пресс-служба КГГА.

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Реструктуризация евробондов Киева будет важным шагом для стабилизации финансового состояния города. Долговая операция будет проводиться отдельно от недавно начатой реструктуризации прямых и гарантированных еврооблигаций Украины.