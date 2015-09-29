Киевская власть проводит переговоры о реструктуризации кредитов города
21:04, 29 сентября 2015Киев
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Как сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Игорь Никонов, киевской городской властью 25 сентября 2015 года проведены предварительные переговоры со Специальным комитетом кредиторов, являющихся владельцами облигаций участия в кредите города Киева со сроками погашения в 2015 и 2016 годах («евробонды Киева»).
kievcity.gov.ua
Евробонды Киева входят к периметру долговых обязательств, подлежащих реструктуризации, с целью достижения целевых показателей, установленных МВФ для программы расширенного кредитования Украины, передает пресс-служба КГГА.
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Реструктуризация евробондов Киева будет важным шагом для стабилизации финансового состояния города. Долговая операция будет проводиться отдельно от недавно начатой реструктуризации прямых и гарантированных еврооблигаций Украины.
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