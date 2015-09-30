Налоговая проводит обыски в офисе "Киевгаза" - соцсети
Сотрудников "Киевгаза" более 12 часов удерживали в здании и не выпускали.
"Более 12 часов нас незаконно удерживают в здании. Милиция игнорирует обращение. Я прошу всех, кто может помочь распространить информацию и обратить внимание СМИ. Возможно это нам поможет выбраться", - написала на своей странице в Facebоok Анна Шукун.
Более 12 часов нас незаконно удерживают в здании. Милиция игнорирует обращения. Я прошу всех, кто может помочь распространить информацию и обратить внимание СМИ. Возможно это нам поможет выбраться.Posted by Anna Shykun on Tuesday, September 29, 2015
Другой пользователь Facebоok Александр Климашевский отмечает, что обыск в "Киевгазе" продолжается с утра. "Сначала сотрудников просто заблокировали в кабинетах, теперь не выпускают из здания, требуют проводить обыск личных вещей, запрещают фото- и видеофиксацию", - говорится в сообщении.
Также Климашевский отметил, что по мнению руководства компании, налоговики "превышают свои полномочия и действуют без достаточных юридических оснований".
В Киевгазе с утра проводят обыск.Сначала сотрудников просто заблокировали в кабинетах, теперь не выпускают из здания, т...Posted by Oleksandr Klimashevskyy on Tuesday, September 29, 2015
Также, паблик "Типичный Киев" в своем Twitter, опубликовал видео с места события.
Обшук в приміщенні Київгаз - відео https://t.co/mVs04xf17P
— Типичный Киев (@kievtypical) September 29, 2015