Налоговая проводит обыски в офисе "Киевгаза" - соцсети

"Более 12 часов нас незаконно удерживают в здании. Милиция игнорирует обращение. Я прошу всех, кто может помочь распространить информацию и обратить внимание СМИ. Возможно это нам поможет выбраться", - написала на своей странице в Facebоok Анна Шукун.

Более 12 часов нас незаконно удерживают в здании. Милиция игнорирует обращения. Я прошу всех, кто может помочь распространить информацию и обратить внимание СМИ. Возможно это нам поможет выбраться. Posted by Anna Shykun on Tuesday, September 29, 2015

Другой пользователь Facebоok Александр Климашевский отмечает, что обыск в "Киевгазе" продолжается с утра. "Сначала сотрудников просто заблокировали в кабинетах, теперь не выпускают из здания, требуют проводить обыск личных вещей, запрещают фото- и видеофиксацию", - говорится в сообщении.

Также Климашевский отметил, что по мнению руководства компании, налоговики "превышают свои полномочия и действуют без достаточных юридических оснований".

В Киевгазе с утра проводят обыск.Сначала сотрудников просто заблокировали в кабинетах, теперь не выпускают из здания, т... Posted by Oleksandr Klimashevskyy on Tuesday, September 29, 2015

Также, паблик "Типичный Киев" в своем Twitter, опубликовал видео с места события.