Целовальник уволен с должности главного архитектора Киева
12:11, 30 сентября 2015Киев
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Киевский городской председатель Виталий Кличко уволил Сергея Целовальника с должности главного архитектора Киева.
Целовальник / Фото УНИАН
Также уволены два его заместителя. Об этом в "Tвиттере" написала пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева.
"Кличко только что уволил главного архитектора Киева Целовальника и двух его заместителей", - сообщила она.
Как сообщал УНИАН, Сергей Целовальник был назначен главным архитектором столицы в августе 2010 года.
Мэр Киева Кличко уволил главного архитектора столицы и двух его заместителей
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