Целовальник уволен с должности главного архитектора Киева

Также уволены два его заместителя. Об этом в "Tвиттере" написала пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева.

"Кличко только что уволил главного архитектора Киева Целовальника и двух его заместителей", - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, Сергей Целовальник был назначен главным архитектором столицы в августе 2010 года.