Целовальник уволен с должности главного архитектора Киева

12:11, 30 сентября 2015
Киев
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Киевский городской председатель Виталий Кличко уволил Сергея Целовальника с должности главного архитектора Киева.

Целовальник / Фото УНИАН

Также уволены два его заместителя. Об этом в "Tвиттере" написала пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева.

"Кличко только что уволил главного архитектора Киева Целовальника и двух его заместителей", - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, Сергей Целовальник был назначен главным архитектором столицы в августе 2010 года.

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