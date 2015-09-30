Корбан: У Киева достаточно ресурсов, чтобы войти в число мировых городов

Так считает лидер «Украинского объединения патриотов – УКРОП» и кандидат на пост киевского городского головы Геннадий Корбан.

«В крупных мегаполисах городские власти используют вертолеты. Это позволяет выявить многие проблемы, которые с земли не видны», – сказал Корбан после осмотра Киева с вертолета.

Делясь своими впечатлениями от увиденного, политик отметил, что в Киеве много пробок. «Тот, кто планировал транспортные развязки, явно не летал на вертолете над городом. Строить мост лишь для того, чтобы его построить, – в этом нет смысла. Нужно правильно смоделировать транспортные потоки в будущем и, в зависимости от этого, проектировать коммуникации, которые связывают правый и левый берег города», – сказал лидер УКРОПа.

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«Киев – очень красивый город, особенно если наблюдать его с высоты птичьего полета: много воды, много зелени, много красивых, но не приспособленных для отдыха людей островов. Немного бросается в глаза хаотичная застройка – торчащие башни, которые уродуют Киев. Это говорит лишь о том, что нет генплана, нет концепции застройки города. Но я считаю, что это исправимо, потому что Киев имеет достаточно места, достаточно ресурса, чтобы войти в число мировых городов», – отметил Корбан.