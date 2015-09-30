Киеврада уже выделила почти 145 миллионов на надбавки педагогам - Кличко

«В нынешней сложной экономической ситуации в стране и в столице городская власть делает все возможное, чтобы учителя получали достойную награду за свою непростую работу. С 1 сентября сохранены муниципальные надбавки для учителей. Руководители всех общеобразовательных, дошкольных и внешкольных учебных заведений получают 50% надбавку от размера ставки заработной платы. Надбавку в 20% за престижность педагогической профессии и 20% муниципальной надбавки получают все педагогические работники. Сегодня Киеврада уже выделила почти 145 млн грн на надбавки педагогам», – отметил Кличко.

Киевский городской голова поблагодарил учителей за выдержку, за то, что, несмотря на все трудности, они инвестируют свое время и силы в самое ценное – в детей.

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«Самое важное для нас – это наши дети. И мы хотим, чтобы они были лучше нас, имели качественное образование, чтобы они хорошо учились, открывали для себя мир. Качественное образование – залог успеха в дальнейшей жизни, – сказал Виталий Кличко. – Это вы готовили победителей олимпиад, фестивалей, конкурсов и соревнований международного уровня. Это ваши ученики – а именно 288 выпускников столичных школ – получили на внешнем независимом оценивании в этом году максимальные 200 баллов», – обратился к присутствующим учителей мэр.

Он отметил, что столичная власть увеличила инвестиции в сферу образования. «Делаем капитальные ремонты в школах и детсадах. И даже в этих сложных условиях открываем новые учебные заведения. К этому учебному году в столице открылись две новых школы и два детсада», – отметил Кличко.

В 2016 году планируется открыть 3 новых учебных заведения и реконструировать еще 16. Мэр пожелал педагогам здоровья, вдохновения и мира. После этого Кличко вручил педагогам грамоты и благодарности от Киевского городского головы и Министерства образования.