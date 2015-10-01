Жители Воздвиженки протестуют против строительства депутата от "УДАРа"
30 сентября жители Воздвиженки перекрыли движение строительного транспорта по улице Кожемяцкой, 20 и начали бессрочную акцию протеста против строительства государственной компании "Укрбуд".
Об этом сообщает "Украинская правда. Киев" со ссылкой на ГО "Наша Воздвиженка".
Жители называют строительство незаконным, убеждены, что оно разрушает лицо древнего Киева и может привести к повторению Куреневского наводнения 1961 года.
Как известно, компания "Укрбуд" намерена построить 32 жилых дома в урочище Гончары-Кожемяки.
Читайте такжеВ Киеве более 140 строений, в отношении которых возбуждены уголовные производства - депутат горсовета
Однако, по словам активистов, архитектурное решение корректировка II очереди застройки урочища Гончары-Кожемяки (улицы Кожемяцкая 24-34 и Дегтярная 7,25,29,30,31,6-28,32), одобренное на заседании архитектурно-градостроительного совета в апреле 2010 года, до сих пор не имеет положительного заключения "Киевгосэкспертизы".
"Указанное строительство расположено на территории историко-архитектурного заповедника "Древний Киев" и археологического заповедника "Парка-музея "Древний Киев", однако нет согласования проекта II очереди застройки в Управлении охраны культурного наследия и Министерстве культуры и туризма Украины", - говорят активисты.
Читайте такжеСтоличный Патриарший собор потрескался из-за скандального строительства по соседству - СМИ
Они убеждены – если КГГА и дальше будет закрывать глаза на незаконное строительство, то новые высотные дома "Укрбуда" на Воздвиженке станут "еще одним плевком в лицо древнего Киева".
"Застройщик уже нарушил ряд норм действующего законодательства: в частности, превысил допустимую высотность в этом историческом районе – строится 8 этажей вместо разрешенных 5, что нарушает ансамбль исторической части Подола", - отмечают активисты.
Читайте такжеПешеходная Контрактовая площадь и одностороннее движение: каким хотят сделать Подол (фото)
К тому же, по их словам, застройщик незаконно вырубает деревья, что может привести к экологической катастрофе в заповеднике "Древний Киев"; ведет строительство после 23:00, не убирает улицы после проезда строительной техники.
Также застройщик не предусмотрел в проекте достаточного количества паркингов, не предусмотрел дополнительных выездов из микрорайона, не предусмотрел школы, садик, детскую и спортивную площадки, продуктового магазина, туалетов общего пользования.
"Мы уже имеем 2 монстра на Подоле. Исторический центр продолжают уничтожать ради денег. Это одна сторона проблемы. Другая – еще хуже. Избыточность этажей и вырубка деревьев может привести к поднятию грунтовых вод и оползней, и тогда катастрофа с потопом как в 1961 году на Куреневке может повториться на Воздвиженке", - заявил архитектор Дмитрий Чулков.
Жители Воздвиженки говорят, что боятся за свои жизни и требуют от застройщика демонтировать уже построенные 7-й и 8-й этажи и не строить новые.