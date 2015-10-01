Свыше 300 тысяч киевлян получили соцпомощь к Международному дню граждан преклонного возраста

Свыше 300 тысяч киевлян получили разовую социальную помощь от столичной власти к Международному дню граждан преклонного возраста.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с председателями и активистами общественных организаций ветеранов по случаю Дня ветерана и Международного дня граждан преклонного возраста.

«В Киеве сегодня самый дешевый социальный хлеб. Основной набор лекарств можно купить по самым низким ценам в Украине, а с недавних пор мы внедрили программу, благодаря которой 10 наименований лекарств – в первую очередь для лечения сердечно-сосудистых заболеваний – вы можете приобрести со скидкой до 70%. Мы сохранили бесплатный проезд пенсионерам и оказываем социальную помощь пенсионерам и ветеранам, понимая, насколько это для вас важно», – отметил Кличко.

Он отметил, что по случаю празднования 70-й годовщины окончания Второй мировой войны все киевские ветераны войны получили адресную социальную материальную помощь. Ее сумма составила более 24 млн. гривен.

Читайте такжеКличко вместе с ветеранами прокатился в ретро-трамвае (фоторепортаж)

И отметил, что киевская власть поддерживает деятельность общественных организаций ветеранов города. Так, городской целевой программой «Социальное партнерство» на 2015 год предусмотрена финансовая поддержка более 30 ветеранских организаций на сумму 2,3 млн грн. По состоянию на сегодня профинансировано более 1 млн грн.

«Свыше 300 тысяч киевлян получили социальную помощь к Международному дню граждан преклонного возраста», – сказал Кличко.

Мэр пожелал ветеранам здоровья и отметил, что столичная власть и в дальнейшем будет делать все, чтобы облегчить жизнь столичных ветеранов и пожилых людей и сделать его более комфортным.

Киевский городской глава осмотрел Всеукраинскую выставку творческих работ людей пожилого возраста, а после этого пообщался с ветеранами за чаем.