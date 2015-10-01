Кличко извинился перед киевлянами за пробки и сообщил даты завершения дорожных работ

В частности, сейчас в городе ведется активный ремонт дорог по ул. Васильковской, бульвару Тараса Шевченко, на площади Победы и на Южном мосту, из-за чего возникают пробки.

«Эти автодороги характеризуются большой интенсивностью движения транспорта. А сейчас здесь продолжается активная фаза ремонта. Мы применяем современную европейскую технологию укладки асфальта, что позволит покрытию выдерживать значительно большие нагрузки, а следовательно, служить городу десятилетия», – отметил Кличко.

К примеру, на Южном мосту дорожники укладывают литой асфальтобетон по швейцарской технологии – гусасфальт, который способен выдерживать большие нагрузки и колебания самого сооружения. А на бульваре Шевченко верхний слой покрытия будет из полимер-асфальтобетона, который по сравнению с обычным асфальтобетоном является долговечным и поэтому применяется на дорогах с интенсивным движением.

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По словам городского головы, именно из-за использования новых технологий на замену дорожного покрытия на этих объектах требуется достаточно много времени.

«Я прошу прощения у киевлян за неудобства, заторы, которые возникают во время поездки по этим дорогам. Процесс действительно довольно длительный, и мы работаем круглосуточно, чтобы ускорить сдачу объектов, однако качественная работа требует времени», – подчеркнул Кличко.

В ближайшее время, 5 октября, дорожники завершат обновление покрытия на площади Победы. Ограничение движения по Южному мосту будут сняты 14 октября. Работы на бульваре Шевченко запланировано выполнить до 20 октября.