Киевская власть обновила транспортный парк столицы современными троллейбусами

"Мы делаем все, чтобы Киев был современным и комфортным городом, по которому удобно передвигаться – и немалую роль в этом играет общественный транспорт. Мы обновляем подвижной состав коммунального транспорта, открываем новые маршруты", - сказал Кличко.

8 троллейбусов будут направлены на новый троллейбусный маршрут №47, который соединит Троещину с Оболонью, что даст возможность быстрее и комфортнее пассажирам добираться до ст. метро Минская. 2 троллейбуса будут курсировать на маршруте №29, остальные направят на усиление других маршрутов, где в этом есть потребность.

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"Троллейбусы современные, комфортные, имеют низкий уровень пола, что позволяет обслуживать пассажиров с ограниченными физическими возможностями", - сказал мэр, осмотрев салон одного из новых троллейбусов.

В рамках действующего контракта, финансируемого по кредитному соглашению с ЕБРР, к концу 2015 года Киев получит 66 троллейбусов особо большой вместимости. 15 Киев уже получил весной, и сейчас - 13 троллейбусов.

15 троллейбусов, полученных весной, были направлены на маршруты на жилом массиве Троещина. Как следствие, уменьшилось время ожидания пассажиров на остановках и повысилась комфортность перевозок пассажиров благодаря новому современному общественному транспорту.

Глава "Киевпастранса" также продемонстрировал мэру "социальное такси" - специально оборудованный микроавтобус, который будет возить в школу детей с ограниченными возможностями в Деснянском районе Киева.