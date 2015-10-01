Увольнения Целовальника - еще одна ступень в борьбе Кличко с коррупционерами - эксперт

Так прокомментировал увольнение Сергея Целовальника с должности главного архитектора Киева заместитель председателя ОО « Центр правовой помощи «ИСКРА» по вопросам ЖКХ Алексей Заика, передает «Единство».

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«Увольнения Целовальника и его замов стало логическим завершением «зачистки» одного из самых коррумпированных департаментов КГГА. Еще раньше, после увольнения его зама Андрея Вавриша, это кадровое решение напрашивалось само собой. Тем более что киевляне продолжали жаловаться на «политику» главного архитектора города, каждое решение которого вызвало возмущение у столичных жителей. Таким образом, мы наблюдаем за системной борьбой Кличко с коррупционерами в верхушке столичной власти», - отмечает Алексей Заика.

По его словам, с каждым увольнением руководства в горадминистрации Кличко дает понять всем чиновникам: если не чист на руку, или уходи сам, или тебя уволят публично, или же работай честно. “

«По официальной информации, Кличко уже уволил около 400 чиновников разного звена, и анонсировал, как и в случае с должностями в Департаменте архитектуры, открытые публичные конкурсы. Это вселяет надежду на то, что нынешний мэр готов принять в свою команду новых людей, которые будут работать честно и в интересах городского «кармана», читайте бюджета, а не своего личного», - подчеркнул эксперт.