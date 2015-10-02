В ближайшие три года в Киеве планируют построить 3 детсада и 5 школ

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время своего выступления на сессии Киевсовета относительно капитальных ремонтов и реконструкции учреждений образования города Киева.

«Отстроив в этом году два первых долгостроя, мы не останавливаемся на завершении существующих строек. В течение следующих нескольких лет город ставит перед собой задачу завершить строительство еще двух учреждений, которое длится уже около 5 лет – специализированных школ № 114 и № 23», – отметила она.

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В частности, по словам Старостенко, на достройку школы № 23 Деснянского района город закладывает в бюджет 67,2 млн грн, а учебного заведения № 114 – 54 млн грн.

«Пять лет назад, до закрытия на капитальный ремонт, школа № 114 считалась одним из лучших специализированных заведений с углубленным изучением английского языка, в котором обучалось около 400 учеников. Сейчас 202 ученика вынуждены учиться в помещениях трех других учебных заведений. Именно поэтому город считает одним из приоритетных заданий отстроить заведение уже в ближайшее время», – добавила она.