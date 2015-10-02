Кличко отчитался о внедрении технологии Smart City в Киеве

Столичная власть и в дальнейшем будет внедрять в Киеве технологии «Smart City», чтобы жизнь каждого жителя столицы была более комфортной, удобной и безопасной.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления на KYIV SMART CITY FORUM 2015.

Мэр подчеркнул, что «умный город» – это лучшая модель развития города на основе использования современных технологий.

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«Реализуя технологии «Smart City», мы улучшаем жизнь города, инвестируем в развитие его инфраструктуры. Я знаком с системами «Smart City» в разных городах мира. Я много путешествую и во время каждой встречи с мэрами других городов ставлю вопрос: какие новые технологии используют в вашем городе, вашей стране? И с большим удовольствием каждый мэр презентует результаты работы «Smart City». Киев тоже не стоит на месте. И мы шаг за шагом делаем наш старинный красивый город одновременно современным, используя передовые технологии, которые работают во всем мире», – отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что уже сегодня киевляне могут увидеть первые результаты внедрения технологий «Smart City» – это и открытый электронный бюджет, и онлайн закупки, и открытые тендеры, и бесплатный Wi-Fi в киевском метро.

«Киевляне уже ощущают результаты от внедрения технологий «умного города», и, уверен, что в ближайшем будущем они будут еще более заметными. Одна из ключевых задач было для меня – сделать власть подотчетной, прозрачной и доступной для людей. И в этом направлении мы открыли документооборот КГГА, сделали открытые тендеры, электронные торги, открытый электронный бюджет, что дает возможность контролировать все доходы и расходы не только городского бюджета, но и бюджета каждого района, школы, ЖЭКа, детсада», – сказал Киевский городской глава. Мэр подчеркнул, что использование современных технологий также исключает злоупотребления бюджетными средствами.

«Благодаря внедрению современных технологий мы не даем возможности нечестным на руку чиновникам использовать в своих интересах бюджет города или предприятия. Эта прозрачность и отчетность – главная составляющая борьбы с коррупцией», – отметил Кличко.

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Также на форуме был подписан меморандум о сотрудничестве между киевской властью, бизнесом и общественностью относительно объединения усилий для построения города будущего, современного Киева c помощью технологий SMART CITY.

«Мы делаем все, чтобы Киев соответствовал критериям современного города. «Smart City» – это возможность получить комплексный сервис, чтобы жизнь каждого жителя Киева становилась более комфортной и удобной», – сказал Кличко.

После форума мэр осмотрел новые современные технологии и изделия, в частности, «умную лавку», от которой можно подзарядить телефон и получить Wi-Fi. Первые «умные» лавки уже в ближайшее время появятся на улицах Киева.