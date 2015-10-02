В Киеве на выходных ограничат движение по бульв. Шевченко
Будет действовать временный автобусный маршрут
На время проведения работ по асфальтированию проезжей части дороги бульвара Тараса Шевченко общественный транспорт будет работать по измененной схеме. Об этом сообщили в "Киевпастрансе".
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С 22:00 2 октября до 14:00 4 октября закрывается движение троллейбусов № 5, 8, 9, 17 на участке от Воздухофлотского путепровода до площади Льва Толстого.
С 3 октября до 14:00 4 октября будет работать временный автобусный маршрут № 8ТР: Воздухофлотский путепровод –просп. Победы – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – ул. Льва Толстого – ул. Владимирская – бульв. Тараса Шевченко – ул. Большая Васильковская – ул. Льва Толстого – ул. Владимирская – бульв. Тараса Шевченко – просп. Победы – Воздухофлотский путепровод.
Также организована временная конечная остановка троллейбусов№5, 8, 9, 17 и автобуса № 8ТР на просп. Победы в районе Воздухофлотского путепровода.
В пресс-службе добавили, что пассажиры автобусов № 8ТР на период ограничения движения с 3 октября по 04 октября получат право проезда в автобусах № 8ТР по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в троллейбусе.
Напомним, сейчас в городе ведется активный ремонт дорог по ул. Васильковской, бульвару Тараса Шевченко, на площади Победы и на Южном мосту, из-за чего возникают пробки.