В Киеве на выходных ограничат движение по бульв. Шевченко

На время проведения работ по асфальтированию проезжей части дороги бульвара Тараса Шевченко общественный транспорт будет работать по измененной схеме. Об этом сообщили в "Киевпастрансе".

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С 22:00 2 октября до 14:00 4 октября закрывается движение троллейбусов № 5, 8, 9, 17 на участке от Воздухофлотского путепровода до площади Льва Толстого.

С 3 октября до 14:00 4 октября будет работать временный автобусный маршрут № 8ТР: Воздухофлотский путепровод –просп. Победы – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – ул. Льва Толстого – ул. Владимирская – бульв. Тараса Шевченко – ул. Большая Васильковская – ул. Льва Толстого – ул. Владимирская – бульв. Тараса Шевченко – просп. Победы – Воздухофлотский путепровод.

Также организована временная конечная остановка троллейбусов№5, 8, 9, 17 и автобуса № 8ТР на просп. Победы в районе Воздухофлотского путепровода.

В пресс-службе добавили, что пассажиры автобусов № 8ТР на период ограничения движения с 3 октября по 04 октября получат право проезда в автобусах № 8ТР по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в троллейбусе.

Напомним, сейчас в городе ведется активный ремонт дорог по ул. Васильковской, бульвару Тараса Шевченко, на площади Победы и на Южном мосту, из-за чего возникают пробки.