В Киеве из-за сообщения о заминировании закрыт вокзал - очевидец

00:09, 03 октября 2015
Киев
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В Киеве из-за сообщения о заминировании закрыт железнодорожный вокзал.

/ УЗ

Об этом УНИАН сообщил очевидец с места события.

Правоохранители, присутствующие на месте подтвердили информацию о якобы минировании.

При этом отметили, что движение поездов осуществляется по рассписанию.

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Ранее УНИАН сообщал, что ночью, 29 сентября, произошел возле здания Южного железнодорожного вокзала, пострадала женщина.

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