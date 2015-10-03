В Киеве из-за сообщения о заминировании закрыт вокзал - очевидец
00:09, 03 октября 2015Киев
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В Киеве из-за сообщения о заминировании закрыт железнодорожный вокзал.
Движение поездов осуществляется по рассписанию / УЗ
Об этом УНИАН сообщил очевидец с места события.
Правоохранители, присутствующие на месте подтвердили информацию о якобы минировании.
При этом отметили, что движение поездов осуществляется по рассписанию.
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Ранее УНИАН сообщал, что ночью, 29 сентября, произошел возле здания Южного железнодорожного вокзала, пострадала женщина.
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