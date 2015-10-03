В Киеве из-за сообщения о заминировании закрыт вокзал - очевидец

В Киеве из-за сообщения о заминировании закрыт железнодорожный вокзал.

Об этом УНИАН сообщил очевидец с места события. Правоохранители, присутствующие на месте подтвердили информацию о якобы минировании. При этом отметили, что движение поездов осуществляется по рассписанию. Читайте такжеВзрывчатку на киевской станции метро не обнаружено - МВД Ранее УНИАН сообщал, что ночью, 29 сентября, произошел возле здания Южного железнодорожного вокзала, пострадала женщина.

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