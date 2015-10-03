Тепло в школах и больницах Киева может появится с 5 октября

Об этом заявила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«По индивидуальным заявкам в районные управления образования или здравоохранения городская власть готова подключать к отоплению отдельные учреждения социальной инфраструктуры, поскольку на следующей неделе уже ожидается значительное похолодание ночью», - сказала она.

При этом Старостенко заверила, что практически все учебные заведения столицы уже готовы к началу отопительного сезона. Уже выполнен капитальный ремонт 137 крыш, 35 фасадов, заменены окна в 166 учебных заведениях, поверили 261 тепловой счетчик. Всего на подготовку к осенне-зимнему периоду в городском бюджете предусмотрено 41,5 млн грн.

«Город также планирует провести термосанацию помещений 11 детсадов. На это из столичного бюджета было выделено 86 млн грн, то есть по 8 млн на каждый детсад», - добавила она.