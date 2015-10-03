За 2 месяца в Киеве уволили 28 патрульных полицейских - Аваков

Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков в Черновцах, где сегодня начался набор в патрульную полицию, сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины.

В то же время социологические исследования свидетельствуют, что им доверяют 85 процентов киевлян. По словам главы МВД, по результатам социологических исследований уровень доверия к милиции составлял лишь 5 процентов.

После около 2,5 месяцев работы полиции Киева по результатам двухмесячной работы из двух тысяч полицейских "отсеялись" только 28 работников, подчеркнул Аваков.

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"Мы ожидали отсева 10-20 процентов, но отнюдь не так мало", – добавил чиновник.

Аваков отметил, что двух человек уволили "по подозрению или по факту неблаговидных действий с деньгами". Эти нарушения выявила внутренняя служба мониторинга.

По словам министра внутренних дел, подобными являются показатели и в Одессе, Львове и Харькове, где уже работают новые патрули.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Черновцах стартовал набор в патрульную полицию, в ходе которого планируют набрать 340 человек.