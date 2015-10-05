В Киеве трамваям №5 и №28 добавят остановок

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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Дополнительные остановки появятся на ул. Милославской.

Первая – "Лицей № 293" в обоих направлениях (между остановками "ул. Милославская" и "РПС").

Вторая остановка – "Микрорайон №20" в направлении просп. Маяковского, за поворотом с ул. Закревского на ул. Милославскую.

Как сообщалось, под Киевом снова тлеет торф, дым в столицу вернулся.