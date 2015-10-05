У Кличко начали устанавливать в киевских домах погодные регуляторы тепла

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции одного из домов по улице Теремковской, где уже установлена система регулирования подачи тепла, передает пресс-служба КГГА.

«В более 50 жилых домах столицы будет проведена реконструкция индивидуальных тепловых пунктов, которая включает установку погодного регулятора. Многие киевляне жалуются на недостаток тепла в домах или наоборот, когда из-за изменения погодных условий в квартире очень жарко, что приводит к дополнительной потере энергии и дополнительных счетов, которые получают киевляне за отопление. Чтобы сделать более эффективным использование источников энергии и уменьшить счета в платежках, мы устанавливаем регуляторы тепла в 50-ти домах. Если на улице теплеет, подача тепла в квартиры уменьшается, холодает – температура автоматически добавляется», – отметил Кличко.

Кроме того, подчеркнул мэр, в рамках реконструкции теплопункта устанавливаются тепловые насосы. Это позволяет сделать более равномерным и комфортным распределение тепла в доме. То есть избежать случаев, когда в одной квартире жарко, а в другой – холодно.

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Киевский городской голова рассказал, что столичная власть завершает программу установки 4 тысяч домовых теплосчетчиков, из которых уже установлено более 3 тысяч. И отметил, если установка тепловых счетчиков позволяет сэкономить 30% тепла, то такая система погодного регулирования дополнительно экономит около 20% тепла, а следовательно и средств.

«Мы будем делать все, чтобы такой системой были оснащены все дома города, ведь это экономия энергии и финансов каждой семьи», – сказал Кличко. Ориентировочная стоимость работ в полсотни домов – около 300 тыс. грн. Цена зависит от проекта и включает закупку оборудования, монтажные и строительные работы и прочее.