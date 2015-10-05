В детсадах и больницах Киева начинают включать отопление

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации. "Руководителям теплоснабжающих предприятий и организаций, независимо от формы собственности, при условии готовности системы теплоснабжения обеспечить с 5 октября подключение систем теплоснабжения в роддомах, лечебных учреждениях, дошкольных и учебных заведениях, а также в социальных учреждениях, подчиненных департаменту социальной политики КГГА", - говорится в распоряжении.

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По данным синоптиков со средины этой недели в Украине значительно похолодает: уже в среду днем будет от +8 до +10°С, а в ночь на четверг температура может упасть до +1-3°С.

В жилых домах отопление включают, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней не поднимается выше +8°С.