Кличко: Решение по выплате внешнего долга будет принято в интересах Киева и киевлян

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в комментарии журналистам.

«Еще в 2005 году предыдущие руководители города Киева приняли внешние займы для строительства Подольско-Воскресенского моста и метро на Троещину. Кредиты взяли, а мост не построили, метро не провели. А сегодня нам необходимо возвращать те долги. Для меня сегодня является приоритетом подготовка города к зиме, жизнеобеспечение Киева, чтобы было тепло и в квартирах киевлян, и в детских садах, и в школах и больницах. Для меня важно, чтобы люди, которые стоят на грани выживания, имели возможность получить доступные лекарства и продукты. Поэтому сегодня Киевсовет рассматривает вопрос о возможности наложения моратория на выплату внешнего долга. И в этом ключе я исхожу исключительно из интересов города и его жителей», – подчеркнул Кличко.

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Мэр отметил, что сумма внешнего долга составляет 5,5 млрд грн. И отметил, что сегодня делегация от киевской власти находится в Лондоне, где состоятся переговоры с представителями кредиторов.

«Мы примем решение, которое в первую очередь будет отвечать интересам Киева и киевлян», – подчеркнул Кличко.