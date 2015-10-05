Кличко обещает установить погодные регуляторы отопления в 50 домах Киева

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе городского головы.

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"В более чем 50 жилых домах столицы будет проведена реконструкция индивидуальных тепловых пунктов, которая включает установку погодного регулятора. Многие киевляне жалуются на недостаток тепла в домах или наоборот, когда из-за изменения погодных условий в квартире очень жарко, что приводит к дополнительной потере энергии и дополнительным счетам, которые получают киевляне за отопление. Чтобы сделать более эффективным использование источников энергии и уменьшить счета в платежках, мы устанавливаем регуляторы тепла в 50 домах", - сказал Кличко.

Мэр объяснил, что системы регулирования теплопотребления предусматривают, что если на улице теплеет - подача тепла в квартиры уменьшается, холодает - температура автоматически добавляется.

Кличко также подчеркнул, что при реконструкции теплопунктов устанавливают тепловые насосы. Это позволяет избежать случаев, когда в одной квартире жарко, а в другой - холодно.

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Ориентировочная стоимость работ в 50 домах - около 300 тыс. грн. Цена зависит от проекта и включает закупку оборудования, монтажные и строительные работы и прочее.

Киевский городской голова также заявил, что столичные власти заканчивают программу установки 4 тысяч домовых теплосчетчиков, из которых уже установлено более 3 тысяч. Он подчеркнул, что если установка тепловых счетчиков позволяет сэкономить 30% тепла, то система погодного регулирования дополнительно экономит около 20% энергии.

Ранее сообщалось, что с 5 октября в Киеве начнут в индивидуальном порядке включать отопление в садиках, школах и больницах, если будут поступать заявки от руководителей.