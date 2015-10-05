В Киеве дважды напали на агитаторов УКРОПа, в партии не исключают политической мотивированности (фото)

В Киеве за выходные дважды напали на агитаторов «Украинского объединения патриотов – УКРОП» и вдребезги разнесли агитационную платформу партии.

Так, в воскресенье вечером, около 18.00, трое молодых людей спортивной внешности напали на агитаторов УКРОПа, которые проводили предвыборную агитацию на проспекте Академика Глушкова, 1 (ВДНХ). В результате нападения был полностью разрушен агитационный куб, агитаторы УКРОПа не пострадали.

Представители Киевской городской организации партии уже обратились в Голосеевский РОВД с заявлением о совершении правонарушения и надеются на объективное и беспристрастное рассмотрение дела.

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Кроме этого, в субботу в Оболонском районе столицы на улице Мате Залки, 5 (кинотеатр Братислава) около 14:30 произошел подобный инцидент. Двое молодых людей спортивной внешности откровенно провоцировали волонтеров УКРОПа, которые осуществляли агитацию. Агитаторы УКРОПа не поддались на оскорбления и провокации «титушек» и вовремя вызвали патруль полиции.

«Уже не впервые оказывается давление на представителей УКРОПа. Теперь дошло до физического нападения на агитаторов. Два подобных случая за выходные – это, однозначно, спланированные нападения провокаторов, которые действуют при пособничестве властей, а, возможно, и при их одобрении. Мы призываем власть одуматься и обеспечить равноправную политическую конкуренцию и избирательный процесс с соблюдением всех норм закона и правопорядка», – заявил член политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП», руководитель Киевской городской организации партии Дмитрий Симанский.

В Киевском УКРОПе призывают представителей правоохранительных органов не «спускать на тормозах» дела относительно нападений на оппозиционные силы. В партии также осуждают любые проявления нечестной политической конкуренции. Любое политически мотивированное давление на представителей политических партий должно быть как можно быстрее рассмотрено правоохранительными структурами, а виновные должны понести наказание согласно украинскому законодательству.

Кроме того, в партии сообщили, что вопреки избирательному законодательству, кандидатам в депутаты от «Украинского объединения патриотов – УКРОП» начали отказывать в проведении агитации.