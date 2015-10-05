В Киеве на Печерске может появиться улица Иоанна Павла II

В КГГА продолжается обсуждения переименований улиц города / Фото УНИАН

В Киеве может появиться улица Иоанна Павла II и проспект Соборности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, как говорится в сообщении, 5 октября состоялось очередное заседание комиссии по вопросам наименований, участники которого по результатам общественного обсуждения, продолжавшегося с 3 августа по 3 октября, поддержали переименование 11 улиц, названия которых связаны с коммунистическим тоталитарным режимом.

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Так, в Голосеевском районе улицу Андрея Бубнова и Чапаевское шоссе, переулок Советский предлагают переименовать в улицу Маричанскую, переулок Вито-Литовский и переулок Владислава Зарембы.

В Святошинском районе улице Картвелишвили предлагают присвоить имя Владимира Покотило, а переулки Ивана Федько и Ульянова переименовать в переулки, соответственно, Якова Шульгина и Осенний.

Планируется, что улица Николая Лукашевича в Соломенском районе будет носить имя выдающегося украинца Ивана Огиенко, а улица Командарма Каменева в Печерском районе - Петра Болбочана.

Кроме того, проспекту Краснозвездному в Голосеевском и Соломенском районах предлагается присвоить название проспект Валерия Лобановского.

Изменят свои названия и две площади: Ленинградская и Дружбы народов СССР. Киевляне поддержали их переименования в Дарницкую и Оболонскую.

Также члены комиссии рассмотрели предложения по переименованию еще 5 улиц столицы, а именно: улицы Ванды Василевской в Шевченковском районе в улицу Януша Корчака; улицы Патриса Лумумбы в Печерском районе в улицу Иоанна Павла II; улицы Михаила Мишина в Соломенском районе в улицу Семьи Идзиковских; улицы Николая Кравченко в Шевченковском районе в улицу Вильгельма Котарбинского.

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По предложению Украинского института национальной памяти проспект Воссоединения в Днепровском районе предлагается переименовать в проспект Соборности.

В ближайшее время на официальном сайте Киевской городской государственной администрации начнется общественное обсуждение этих переименований, говорится в сообщении.