Кличко: С сегодняшнего дня в Киеве начато подключение к отоплению объектов социальной сферы

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил Киевский городской председатель Виталий Кличко, сообщает пресс-служба главы столицы.

«Я дал распоряжение, чтобы сегодня начали процесс подключения к отоплению детских садов, школ, больниц. Этот процесс займет несколько дней», - подчеркнул мэр Киева.

Кличко отметил, что подключение будет происходить в два этапа - сначала социальные учреждения, а затем – жилой фонд.

Мэр Киева также подчеркнул, что столичная власть делает все для введения в городе европейской системы энергосбережения. В частности, отметил Кличко, завершается программа установки 4000 домовых теплосчетчиков, из которых уже установлено более 3000. «Это сохранение не только тепла, это - сохранение денег киевлян. В каждом доме, где стоит такой счетчик, будет экономия на оплате за тепло до 30%», - добавил Киевский городской голова.

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Кроме того, отметил Кличко, вводится система, которая позволяет регулировать подачу тепла в квартиры. «Мы часто сталкиваемся с ситуацией - на улицах тепло, а наши батареи очень горячие. Мы открываем окна, но при этом мы платим за тепло», - сказал он.

Мэр подчеркнул, что более 50-ти столичных домах будет проведена реконструкция индивидуальных тепловых пунктов и будет установлена система погодного регулирования подачи тепла, что позволит жителям экономить энергию и деньги. «Такой тепловой пункт рассчитан на один дом. Стоит примерно 300 тыс. грн. Но за три года эти расходы окупаются. Такая система должна работать в каждом доме», - отметил Кличко.

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