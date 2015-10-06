Корбан: Опыт системы управления Рио-де-Жанейро подходит Киеву

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после презентации проекта "Общественная мэрия" в Киеве на Майдане Незалежности в торговом центре "Глобус".

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Корбан ознакомил общественность с прототипом городской администрации будущего, с открытым офисом в центре столицы, работа которого призвана находить решения городских проблем.

"Мы сейчас изучаем опыт современных городов мира, таких как Рио-де-Жанейро. В частности, там центр управления городом состоит из трех составляющих. Это так называемый кризис-центр, центр гражданской обороны и, собственно офис, мэра", - сказал Корбан.

Кандидат в меры Киева сообщил, что в данном офисе работает порядка 400 операторов, которые обслуживают огромный мегаполис Рио-де-Жанейро со всеми его проблемами, и справляется он с этим очень удачно.

"Я считаю, что при помощи современных средств коммуникации мэр не должен сидеть в кабинете. Он может себе позволить управлять городом с помощью тех средств коммуникации, которыми сегодня располагает человечество", - сообщил кандидат в мэры столицы.

В этой связи он заявил, что намерен применить этот опыт управления мегаполисом в Киеве.

"Я думаю, что мы дадим хороший пример другим городам Украины, для того, чтобы был построен современный центр управления городами, где действительно будет налажено местное самоуправление, а не управление собственностью и территориями", - заявил Корбан.

Вместе с тем он пригласил всех кандидатов в мэры столицы на местных выборах 2015 года посетить "Общественную мэрию" для высказывания собственного понимания, каким они видят будущее столицы.

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Одна из функций "Общественной мэрии" сегодня заключается в том, чтобы "заставлять местную власть реализовывать ее полномочия".

Корбан сообщил, что в новой мэрии департаментов не должно быть. "Будет open space, где будут сидеть люди по направлениям, каждый будет курировать свое направление, и непосредственно у него будет рабочий офис, у каждого такого человека, который уже реагирует и решает вопросы на месте", - заявил Корбан.

Говоря о будущем киевской мэрии, кандидат в мэры сообщил, что достаточно 40 человек управленцев и порядка 200 сотрудников, которые будут работать с обращениями граждан и решать проблемы на местах.