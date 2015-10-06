У Кличко в этом году в Киеве открыли 18 новых скверов

"Очень рад, что мы сегодня открываем еще один сквер. Всего в этом году мы отремонтировали 38 зеленых зон, создали 18 новых скверов, на которые так долго ждали киевляне. На этой неделе откроется еще 3 сквера, и 11 объектов – на стадии завершения", - отметил Виталий Кличко.

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Мэр подчеркнул, что впервые в столице новые зеленые зоны начали появляться на местах бывших несанкционированных свалок, парковок, стройплощадок. Например, скверы на Серафимовича, на Зои Гайдай, Героев Днепра.

Мэр отметил, что столичные власти делают все, чтобы Киев был зеленым и комфортным, городом парков, скверов и обустроенных зон отдыха.

"Мы должны инвестировать в парковую инфраструктуру, чтобы она была современной, чтобы Киев был зеленым и комфортным для всех жителей и гостей. И мы делаем все для этого. Один из дипломатов когда-то говорил мне, что Киев - это город в парке. И нам нужно сохранить этот статус самого зеленого города Европы. И поэтому впервые за последние 10 лет мы выделили из городского бюджета беспрецедентную сумму на озеленение города - 128 млн. грн", - подчеркнул Киевский городской председатель.

Виталий Кличко также посадил декоративную сливу в новом сквере на улице Василия Порика. И отметил, что важно не только открывать новые зеленые зоны, но и поддерживать их, не портить инфраструктуру, не ломать деревья и не топтать газоны.