Корбан выступает за прозрачность работы столичной мэрии для более эффективного решения проблем киевлян
Председатель политической партии “Украинское объединение патриотов - УКРОП”, кандидат в мэры Киева Геннадий Корбан выступает за прозрачность работы столичной мэрии для более эффективного решения проблем жителей города.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время презентации проекта "Общественная мэрия" возле здания Киевской городской государственной администрации.
"Позади меня и моих друзей и коллег находится здание Киевской администрации. Это совковое здание с бесконечным количеством коридоров, кабинетов, лабиринтов, лестниц, проходов... и чиновники, которые живут в этом здании, они теряют невероятное количество времени для того, чтобы дойти с одного конца здания в другое. Я думаю, что если так случиться, что я стану мэром, я вряд ли заеду в это здание, потому что здесь живет коррупция", - заявил Корбан.
Также он выразил уверенность, что "люди, которые работают в этом здании, не имеют ничего общего и никакой связи с людьми, живущими в городе".
"Сегодня мэр города - это человек, который управляет собственностью и территориями, но он далеко не является лидером самоуправления. Поэтому нам с вами предстоит построить новую мэрию, более открытую, более прозрачную, которая будет иметь связь с людьми, которая действительно внедрит в городе Киеве самоуправление, где непосредственно громады будут управлять своим территориями, своей собственностью", - отметил кандидат в мэры Киева.
Корбан считает, что мэрия должна иметь прозрачный офис, а чиновники - быть более открытыми к обществу. "Где менеджеры по-настоящему выполняют свою работу и имеют связь со своими гражданами", - сказал Корбан.