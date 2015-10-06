Проверка в КГГА не подтвердила факты приобретения лекарств для онкобольных по завышенным ценам

Об этом сообщила председатель рабочей группы по проверке Елена Коваленко – начальник отдела по организации первичной медико-санитарной помощи и санитарного лечения Департамента здравоохранения.

Так, рабочая группа, в которую вошли представители Управления по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, Департамента внутреннего финансового контроля и аудита, Департамента здравоохранения и Министерства здравоохранения, по результатам своей работы не подтвердила факты закупки медикаментов по завышенным ценам. Специалисты, которые работали над расследованием, считают, что информация, изложенная в публикациях, не соответствует действительности.

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В частности, специалисты отмечают, что на закупку лекарственных средств, указанных в медико-техническом задании, цены были сформированы в соответствии с требованиями действующего законодательства: расчет предельных размеров закупочных цен согласно цены, указанной в реестре оптово-отпускных цен по состоянию на 26.06.2015 года с учетом 5% таможенного сбора, 7% НДС и 10% предельной снабженческо-сбытовой надбавки.

При этом закупочная цена на лекарственное средство «Доцетаксел» 140 мг согласно договорам составила 8560,00 грн, что меньше ожидаемой цены на 133,51 грн. Соответственно экономия составила 66755,00 гривен. Закупочная цена на лекарственное средство «Трастузумаб» 150 мг согласно договорам составила 14701,80 грн, что меньше ожидаемой на 10,7 грн. Соответственно экономия составила 3755,7 грн.

Что касается выбора дозировки лекарственного препарата «Доцетаксел», необходимая доза и количество препарата на одного больного при формировании заявки рассчитывается на среднюю площадь поверхности тела – 1,76 м. кв, соответственно 132 мг препарата «Доцетаксел». Таким образом, дозировка «Доцетаксела» 140 мг наиболее отвечает требованиям для применения данного препарата в соответствии с утвержденной МЗ Украины Номенклатурой лекарственных средств для закупки и протоколом лечения. Что касается дозировки «Доцетаксела» 80 мг, то применение его является нерациональным и соответственно имеет ограниченный характер в связи с тем, что во-первых, существует ограниченное количество онкологических больных (не более 10-15%), которые имеют площадь поверхности тела 2 м. кв. и больше, во-вторых, если больному с площадью поверхности тела от 1,6 до 1,8 м. кв. назначается 2 флакона «Доцетаксела» 80 мг, то остаток в 20 мг препарата не может быть перераспределен другому больному и должно быть утилизируемым.

«Мы тщательно проверили факты, указанные в материалах СМИ. На этот раз подтверждений относительно проявлений коррупции выявлено не было. Отчет рабочей группы обнародован на официальном веб-портале КГГА», – отметила Коваленко.