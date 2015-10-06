Столичная власть анонсировала второй этап бесплатных курсов английского для киевлян

Мэр Киева Виталий Кличко посетил один из центров, где проходят занятия с бесплатных курсов английского Capital English. И рассказал, что столичная власть рассматривает возможность организовать подобный проект изучения немецкого языка.

«Английский – это язык международного общения, который устраняет барьеры между людьми и открывает большие возможности. Украина занимает 44 место в Европе по уровню владения английским. И, если мы хотим стать действительно современной европейской страной, знание языка, особенно для молодежи, должно быть приоритетом. Мы хотим предоставить киевлянам возможность изучать английский, поэтому мы инициировали бесплатные курсы английского языка Capital English», – рассказал Кличко.

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Мэр Киева поблагодарил за поддержку проекта языковую школу Speak up, Британский совет, Посольство США в Украине и Сambridge English.

Он отметил, что несмотря на большой спрос со стороны киевлян по изучению английского, столичная власть планирует запустить второй этап курсов уже в декабре текущего года.

«Мы не ожидали, что столько людей подадут заявки. Мы рассчитывали на 3 тысячи мест, а желающих оказалось 50 тысяч! К сожалению, мы сразу всех не смогли принять. Но это первый этап, который стартовал в сентябре. В декабре начнется второй семестр, на который смогут попасть те, кто не попал на первый», – сказал мэр.

Мэр также подчеркнул, что знание английского открывает много возможностей для персонального и профессионального развития.

«Надеюсь, каждый, кто занимается на курсах английского, получит дополнительные возможности – бонусы при трудоустройстве, более престижную или более высокооплачиваемую работу. Моя учительница говорила мне в школе: «Учи английский». Я не думал, что буду много путешествовать, и уже потом, во взрослом возрасте, изучая языки, я вспоминал ее и думал: ну чего не учил английский в детстве? Ведь чем раньше начнешь, тем легче идет обучение», – сказал Кличко.