Аваков назвал 12 основных достижений столичной полиции

Соответствующую запись он сделал на своей странице в Facebook.

Как отмечается, по заказу одного из иностранных посольств Киевский международный институт социологии провел опрос 1200 киевлян относительно деятельности новой патрульной полиции.

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Как отмечается, согласно опросу: 1) ощущение безопасности граждан – повысилось; 2) 45% жителей города почувствовали улучшение ситуации с безопасностью, еще 96% связывают это с патрульной полицией; 3) киевляне отметили повышенное чувство безопасности в темное время суток; 4) 41% киевлян отметили возросшую готовность контактировать с правоохранительными органами; 5) 40% жителей столицы уже заметили результат работы патрульной полиции; 6) наиболее ожидаемые киевлянами обязанности патрульной полиции - 89% - борьба с неправильной парковкой; 7) 54% людей впустили бы полицию в собственные помещения; 8) 80% удовлетворены работой правоохранительных органов в Киеве; 9) эффективность патрульной полиции оценивается: 50% - хорошо, 20% - отлично; 10) граждане контактировали с полицией по разным причинам, в частности в 11% патрульная полиция самостоятельно предлагала помощь; 11) время ожидания прибытия патрульной полиции в 63% случаях составляло до 10 минут; 12) удовлетворенность помощью патрульной полиции: 80% жителей Киева - довольны.

Как сообщал УНИАН, до конца года в Украине будет 10 тысяч патрульных полицейских.